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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جراحات متقدمة.. غلق ثقب بين الأذينين ووصلة شريانية بالقسطرة القلبية في كفر الشيخ

الفريق الطبي
الفريق الطبي

نجح قسم القلب بمستشفى كفر الشيخ العام، في إجراء عمليتي غلق ثقب بين الأذينين، ووصلة شريانية، والتي تعتبر من العمليات ذات المهارة العالية.

جاء هذا الإنجاز ثمرة التعاون بين قسم القلب وأساتذة القلب بجامعة الأزهر من أبناء كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور حسين عبد الرازق، مدير إدارة المستشفى.

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وتوجهت إدارة المستشفى بالشكر والعرفان إلى الدكتور عادل أبو الفتوح، رئيس قسم القلب وقسطرة القلب بمستشفى كفر الشيخ العام، الفريق المعاون من أطباء قسم القلب الذين قاموا بإجراء العمليات.

الفريق الطبي مع مدير مستشفى كفر الشيخ العام


وضم الفريق الطبي كلاً من : الدكتور إبراهيم فرج الله، والدكتور هانى خلف، والدكتور إبراهيم أبو فرج، أساتذة القلب بجامعة الأزهر، والدكتور إبراهيم الملا، والدكتور محمد عاطف، أخصائي القلب، والدكتور منصور جمال، أخصائي التخدير.


يذكر أن هذا الإنجاز يُظهر التطور الكبير الذي يشهده قسم القلب بمستشفى كفر الشيخ العام، ويؤكد حرص إدارة المستشفى على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

الفريق الطبي مع رئيس قسم القلب 
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