لم ينظر إلى وجه كلوب.. لماذا خرج محمد صلاح من الملعب غاضبا؟

استبدال محمد صلاح.. تصدرت الصحف الأجنبية لحظة استبدال اللاعب المصري العالمي في مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد والتي أقيمت، أمس الخميس، بعدما تم استبدال محمد صلاح بقرار مفاجئ في الدقيقة 60 خلال المباراة.

استبدال محمد صلاح

جاء هذا القرار غير المتوقع من قبل “يورجن كلوب”، وفاز ليفربول على شيفيلد يونايتد بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

استبدال محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري، في مباراة فريقه أمام شيفيلد يونايتد أثار استياءه وأدى إلى ظهور علامات الاستياء والاحباط على وجهه.

بينما كان صلاح يتجه نحو مقاعد البدلاء، كان يهز رأسه ويبدو بملامح خيبة الأمل، وعلى الرغم من هذا القرار، يظل فريق ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي وأرسنال.

لياقة بدنية

تساءلت الصحف الأجنبية عن حالته، هل كان صلاح يعاني؟ مع مرور ساعة من لقاء ليفربول وشيفيلد يونايتد، قرر كلوب سحب محمد صلاح ليحل محله هارفي إليوت، وأشار رد فعل اللاعب المصري إلى أنه لم يكن تغييرًا تكتيكيًا، كما أنه لم يلق استحسانه.

وخرج صلاح من الملعب وهو يقوم بهز رأسه، وربما قرار الاستبدال كان يتعلق بالحفاظ على اللياقة البدنية خاصة مع اقتراب الموسم من النهاية. وبدأ صلاح ثلاث مباريات فقط مع ليفربول منذ التغلب على مشاكل الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

إحباط محمد صلاح

محمد صلاح، نجم ليفربول، لم يكن راضيًا عن قرار استبداله في مباراة فريقه ضد شيفيلد يونايتد، حيث أبدى استياءه بتحريك رأسه عندما خرج من الملعب بعد هدف التعادل.

ومن الملاحظ أن صلاح لم يكن متفهمًا تمامًا لهذا القرار الذي اتخذ خلال الشوط الثاني. وقد حقق صلاح أداءً مميزًا هذا الموسم، إذ سجل 22 هدفًا في 33 مباراة بجميع المسابقات وقدم 13 تمريرة حاسمة. يجب أيضًا أن نأخذ في الاعتبار أن صلاح يصوم حاليًا في شهر رمضان، وقد يكون هذا أحد العوامل التي اعتبرها المدرب يورجن كلوب.