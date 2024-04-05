النجم الأرجنتيني رقم 2.. محمد صلاح يصدم ميسي في اختيار لاعبه المفضل

نشر الإعلامي أحمد شوبير جزء من تصريحات محمد صلاح لاعب ليفربول عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك





وكتب شوبير :"محمد صلاح : لاعبي الأرجنتيني المفضل بعد ماك اليستر هو ميسي، أنا احب ميسي و ميسي يبقى هو ميسي ".





تمكن نادي ليفربول الانجليزي من التغلب بصعوبة على نادي شيفيلد يونيتد بنتيجة 3-1 ليتصدر الريدز قائمة الدوريبرصيد 70 نقطة حصدها من 30 مباراة متفوقا على نادي ارسنال الذي يحتل المركز الثاني برصيد 68 نقطة، بينما استقر شيفيلد في المرتبة.





وكان داروين نونيز افتتح التسجيل لفريقه ليفربول، في شباك شيفيلد يونايتد في الدقيقة 17.



وسجل شيفيلد يونايتد هدف التعادل أمام ليفربول، بهدف أحرز كونور برادلي في مرماه بالدقيقة 58، في المباراة التيتجمعهما في منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.



وفي رد سريع وناري، سجل اللاعب اليكسس ماك اليستر الهدف الثاني لنادي ليفربول ليتقدم من جديد على نادي شيفيلديونيتد في الدقيقة 76 من عمر المباراة





وتمكن اللاعب كودي جاكبو من تسجيل الهدف الثالث لنادي ليفربول في الثواني الأخيرة من المباراة التي جمعتهم بناديشيفيلد يونيتد ليؤكد فوز الريدز وحصد الثلاث نقاط الاغلى في مشوار الدوري.



أعلن المدير الفني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، تشكيلة فريقه لمواجهة ضيفه شيفيلد يونايتد، مساء اليوم الخميس فيالجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء النجم المصري محمد صلاح على رأس تشكيلة ليفربول.

وشهدت التشكيلة أيضا تواجد المدافع الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي، عقب تعافيه من الإصابة.

وجاءت تشكيلة ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: كويمان كيليهير

خط الدفاع: جو غوميز، فيرجل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كونور برادلي.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي ويتخلف بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي لعبمباراة أكثر من "الريدز".