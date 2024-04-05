أحمد السقا يوجه رسالة لأبطال وصناع العتاولة في آخر يوم تصوير

حرص الفنان أحمد السقا على توجيه رسالة لأبطال وصناع مسلسل العتاولة في آخر يوم تصوير للعمل.

وكتب أحمد السقا: "النهاردة كان آخر يوم فى تصوير العتاولة.. شكرا من كل قلبى لكل حد اشتغل و تعب فى المسلسل ده بدايةً من الشركة المنتجة وعلى رأسهم الأستاذ صادق الصباح وأنور الصباح وعلى حسن، والمخرج الشاطر الذكى الموهوب احمد خالد موسى والمؤلف المحترف الاستاذ هشام هلال والاستاذ حسام حبيب مدير التصوير اللى ورانا جمال اسكندرية والاستاذ سارى هانى صاحب الموسيقى التصويرية والمهندسة نادية عادل مهندسة الديكور والاستاذة دينا نديم مصممة الازياء.

وتابع أحمد السقا: "انا اتشرفت واستمتعت بالعمل مع زملائى و اخواتى اللى مالهومش زى طارق لطفى و باسم سمرة وزينة ومى كساب وعمى وحبيبى صلاح عبدالله ومدام فريدة سيف النصر ومدام ميمى جمال و مدام لبنى ونس و الاستاذ محمد التاجى و مصطفى ابوسريع و نهى عابدين واحمد كشك و مريم الجندى و استاذ عمرو عثمان ومؤمن نور وهدى الاتربى ومنة تيسير و زينب العبد واحمد عبداللاه و امير عبد الواحد و محمد محسن و عادل يوسف وفاتن سعيد و يوسف الاشقر وشيريهان الشاذلى و محمد نجاتى و صفوة واحمد ميدان.

واضاف:" شرفنى بالظهور الفنان القدير محمد الصاوى ..

بشكر اهل اسكندرية شكر خاص على دعمهم لينا طول وقت التصوير و شكر خاص لأهالى منطقة الأوزعى بلبنان الشقيقة.

واختتم:" كل الشكر الرجالة اللى تعبت ورا الكاميرا.. شباب الاخراج، مهندس الصوت، شباب الكاميرا مان،كل رجالة الانتاج و على رأسهم استاذ محمد عبد الغنى و رجالة الاضاءة

و بخص بالشكر رجالتى اللى دايما فى ضهرى محمد حسن و شريف هلال و طه عبد الوهاب و ايمن صلاح و خالد نظير ،شكرا من القلب.. الف حمد وشكر.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.