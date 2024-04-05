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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل إمبراطورية م الحلقة 26 .. القبض على خالد النبوي

خالد النبوي
خالد النبوي

شهدت الحلقة السادسة والعشرون العديد من الأحداث،  وبدأت بطلب محمود (محمود حافظ) من مديحة (نشوى مصطفى) أن تجلس مع والدته سناء (ليلي عز العرب) لتوافق على زواجهما.

القبض على مختار أبو المجد (خالد النبوي) بتهمة النصب والإحتيال بسبب عدم رغبته فى بيع المنزل والخضوع ليحيي شاكر مقابل مبلغ ربع مليار جنيه.

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مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 25.. أحمد وفيق يقدم عرضا جديدا لخالد النبوي

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مسلسل إمبراطورية م الحلقة 23 .. إقامة مايان السيد في منزل مختار أبو المجد

يعرض مسلسل  إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي،  حلا شيحة،  نشوي مصطفي ، نور النبوي، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم كواليس مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات رمضان٢٠٢٤ أحدث أعمال خالد النبوي

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