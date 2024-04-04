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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 25.. أحمد وفيق يقدم عرضا جديدا لخالد النبوي

خالد النبوي
خالد النبوي

شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من الأحداث ، طلب يحيي شاكر (أحمد وفيق) مقابلة مختار(خالد النبوي) ويضاعف المبلغ حتى ربع مليار جنيه ولكن مختار مازال يرفض بيع المنزل .

مختار أبو المجد يطلب من نادية (نشوى مصطفى) أن تذهب ألي مي (حلا شيحة) حتى تقنعها أن تقيم معهما هى وحبيبة فى المنزل ، بعد أن طلب منها طليقها كريم الدالي (محمد محمود عبد العزيز ) أن تترك المنزل.

مادي (مايان السيد) تقرر ترك منزل مروان (نور النبوي) بعد أن شعرت بأنها غير مرغوب فيها من أشقائه وعمته.

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مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 21 .. هاجر السراج تقرر السفر دون علم والدها

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مسلسل إمبراطورية م الحلقة 24.. خالد النبوي يظهر فى برنامج محمد محمود عبدالعزيز

يعرض مسلسل  إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي،  حلا شيحة،  نشوي مصطفي ، نور النبوي، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم كواليس مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم أخبار مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2024

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