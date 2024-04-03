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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل إمبراطورية م الحلقة 24.. خالد النبوي يظهر فى برنامج محمد محمود عبدالعزيز

خالد النبوي
خالد النبوي

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل “إمبراطورية م" العديد من الأحداث ، وبدأت الحلقة بذهاب مختار أبو المجد (خالد النبوي) هو وأولاده إلى اجتماع السكان الذين مازالوا يرفضوا بيع منازلهم مقابل مبلغ كبير.

وتصالح ليلي عز العرب ابنها محمود (محمود حافظ) ويعود إلى المنزل بعد أن تركه بسبب رفضها لزواجه من مديحة (نشوي مصطفي).

ويقرر مختار أبو المجد الظهور فى البرنامج مع كريم الدالي (محمد محمود عبد العزيز) وتفاجأ بوجود نادين مندوبة شركة يحيي شاكر للعقارات لتظهر معه فى الحلقة ، ليحرجوه على الهواء بعد الكشف عن تفاصيل حياته الشخصية ولا يستطيعون إقناعه ببيع المنزل.

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مسلسل إمبراطورية م الحلقة 23 .. إقامة مايان السيد في منزل مختار أبو المجد

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مسلسل إمبراطورية م الحلقة 22 .. دخول نور النبوي المستشفى بسبب مايان السيد

يعرض مسلسل  إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه. 

مسلسل “إمبراطورية م” من بطولة خالد النبوي،  حلا شيحة،  نشوي مصطفي ، نور النبوي، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.

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