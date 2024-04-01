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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل إمبراطورية م الحلقة 22 .. دخول نور النبوي المستشفى بسبب مايان السيد

نور النبوي
نور النبوي

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من الأحداث ، ذهاب صديق مروان أبو المجد (نور النبوي) إلى مديحة ( نشوي مصطفي) ويخبرها بدخوله المستشفي بعد الصدام الذى حدث بينه وبين أحد زملائه بسبب غيرته على مادي (مايان السيد).

مروان (نور النبوي) ذهب إلى مادي (مايان السيد) عقب خروجه من المستشفي ليعترف لها بحبه وأن لن يتركها فى جميع الأحوال ، وتخبره بأنها تركت منزلها.

مختار أبو المجد (خالد النبوي) يخبر مي (حلا شيحة) بأنه سيظهر فى البرنامج مع طليقها كريم الدالي (محمد محمود عبد العزيز).

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مسلسل إمبراطورية م الحلقة 20 .. خالد النبوي يطلب من مايان السيد أن تترك مروان

يعرض مسلسل  إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه. 

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي،  حلا شيحة،  نشوي مصطفي ، نور النبوي، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم كواليس مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم كواليس مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ مسلسلات رمضان 2024

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