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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل إمبراطورية م الحلقة 23 .. إقامة مايان السيد في منزل مختار أبو المجد

مايان السيد
مايان السيد

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل “إمبراطورية ميم” العديد من الأحداث ، تفاجيء مختار (خالد النبوي) بإقامة مادي (مايان السيد) فى المنزل بعد أن قال له مروان (نور النبوي) بأن عندها بعض المشكلات وأنها ستقيم معهم فى المنزل لفترة مؤقتة.

نادين مندوبة شركة يحيي شاكر للعقارات تبلغ مروان (نور النبوي) بأن المبلغ قد وصل إلى 200 مليون جنيه مقابل بيع منزلهم .

مختار (خالد النبوي) يقرر أن يأخذ أولاده ليحضروا إجتماع السكان الذى لا يريدوا بيع منزلهم ، بعد أن عرضت عليه مي (حلا شيحة) هذه الفكرة.

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مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 21 .. هاجر السراج تقرر السفر دون علم والدها

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مسلسل إمبراطورية م الحلقة 22 .. دخول نور النبوي المستشفى بسبب مايان السيد

يعرض مسلسل  إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه. 

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي،  حلا شيحة،  نشوي مصطفي ، نور النبوي، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم أحداث مسلسل إمبراطورية ميم كواليس مسلسل إمبراطورية ميم كواليس مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ مسلسلات رمضان 2024

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