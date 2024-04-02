مسلسل إمبراطورية م الحلقة 23 .. إقامة مايان السيد في منزل مختار أبو المجد

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل “إمبراطورية ميم” العديد من الأحداث ، تفاجيء مختار (خالد النبوي) بإقامة مادي (مايان السيد) فى المنزل بعد أن قال له مروان (نور النبوي) بأن عندها بعض المشكلات وأنها ستقيم معهم فى المنزل لفترة مؤقتة.

نادين مندوبة شركة يحيي شاكر للعقارات تبلغ مروان (نور النبوي) بأن المبلغ قد وصل إلى 200 مليون جنيه مقابل بيع منزلهم .

مختار (خالد النبوي) يقرر أن يأخذ أولاده ليحضروا إجتماع السكان الذى لا يريدوا بيع منزلهم ، بعد أن عرضت عليه مي (حلا شيحة) هذه الفكرة.

يعرض مسلسل إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوي مصطفي ، نور النبوي، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.