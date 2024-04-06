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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

صورة في صورة .. واتساب تعلن عن تطوير خاصية جديدة فما القصة؟

صدى البلد

 أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب على قيامها بتطويرخاصية وضع “صورة في صورة” لتحسين تجربة مشاهدة الفيديو.

وسيتيح ذلك مشاهدة مقاطع الفيديو في نافذة منبثقة صغيرة خلال التنقل عبر واجهات التطبيق المختلفة، إلا أنه في المقابل ذلك الوضع يعد ليس متاحًا بمجرد الخروج من التطبيق.

ووفقا لموقع" gadgets360 " يدعم تطبيق واتساب الوضع نفسه خلال مكالمات الفيديو، ليتيح للمستخدمين القيام بإرسال الرسائل أو القيام بالرد على المستخدمين الآخرين أو إمكانية التنقل عبر التطبيق  أثناء إجراء المكالمات، وهي تعد ميزة متاحة بالتطبيق منذ مطلع العام الماضي.

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ويوفر واتساب أيضًا تطبيقات بث مقاطع الفيديو مثل اليوتيوب ونتفلكس وغيرها من الميزات نفسها، إذ يمكن مواصلة مشاهدة مقاطع الفيديو وذلك بمجرد الخروج من تلك التطبيقات والعمل على تطبيقات أخرى.

على الجانب الآخر ما زال القيام بوضع صورة في صورة قيد الاختبار في الوقت الحالي في تطبيق واتساب، ومن المقرر أن يتم توفيره للمستخدمين لاحقًا من خلال بعض التحديثات المستقبلية وفي سبيل تحسين تجربة تشغيل مقاطع الفيديو في التطبيق، أتاحت الشركة ميزة  القيام بمشاركة مقاطع الفيديو وذلك بجودة عالية، بالإضافة إلى توفير خيار التقديم والتأخير من خلال مشغل الفيديو بالضغط المزدوج وذلك على جانبي الشاشة.

مكالمات الفيديو يوتيوب نتفلكس واتساب إجراء المكالمات

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