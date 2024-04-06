تركي أل الشيخ يظهر في لقاء الأهلي وسيمبا

قام بعض جماهير النادي الأهلي برفع صورة للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، الجمعة، خلال مواجهة الفريق الأحمر مع ضيفه سيمبا التنزاني باستاد القاهرة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحملت اللافتة عبارة: "حبناك لحبك للنادي الأهلي".

كما شهد اللقاء حضور إمام عاشور، لاعب وسط المارد الأحمر، الذي يغيب عن المباريات حاليا بسبب إصابة في الكتف، تعرض لها مع منتخب مصر.

وحرصت جماهير الأهلي على توجيه تحية قوية لإمام عاشور، بالإضافة لبقية لاعبي الفريق، من أجل تحفيزهم وحثهم على الفوز.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا، قد انتهت بفوز الأهلي (1-0).

