عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تركي أل الشيخ يظهر في لقاء الأهلي وسيمبا

جماهير الألي
جماهير الألي

قام بعض جماهير النادي الأهلي برفع  صورة للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، الجمعة، خلال مواجهة الفريق الأحمر مع ضيفه سيمبا التنزاني باستاد القاهرة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحملت اللافتة عبارة: "حبناك لحبك للنادي الأهلي".

كما شهد اللقاء حضور إمام عاشور، لاعب وسط المارد الأحمر، الذي يغيب عن المباريات حاليا بسبب إصابة في الكتف، تعرض لها مع منتخب مصر.

وحرصت جماهير الأهلي على توجيه تحية قوية لإمام عاشور، بالإضافة لبقية لاعبي الفريق، من أجل تحفيزهم وحثهم على الفوز.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا، قد انتهت بفوز الأهلي (1-0).
 

IMG_5719
IMG_5719
تركي آل الشيخ السعودية سيمبا التنزاني دوري ابطال افريقيا الأهلى امام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيحصل مع أول أيامه| إعلان رسمي من الأرصاد عن طقس عيد الفطر 2024

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات لا ترد وأفضل 410 أدعية شاملة للخيرات

نزاع تجاري| القصة الكاملة لاحتجاز روسيا سفينتي قمح مصريتين.. وأول تعليق من "التموين"

متى ليلة القدر 2024؟.. الإفتاء: ساعة ونصف على دخولها وهذا الدعاء مستجاب

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

خلى بالك.. الداخلية تضبط كمية كبيرة من الدولارات المزورة

تركي أل الشيخ يظهر في لقاء الأهلي وسيمبا

باقي 72 ساعة.. لو عندك حاجة في البنك انجزها بسرعة قبل إجازة العيد

موضوعات متعلقة

اتحاد جدة يسقط في فخ التعادل السلبي أمام التعاون بدوري روشن السعودي

بمشاركة محمد شريف.. الهلال يضرب الخليج برباعية في دوري روشن السعودي

النصر يفوز على ضمك بهف نظيف في دوري روشن السعودي

صاروخية السولية تمنح التقدم للأهلي أمام سيمبا التنزاني

هدف أبيض للأحمر وتألق شوبير| شوط سلبي بين الأهلي وسيمبا

الدوري السعودي.. محمد شريف يسجل في شباك الهلال برأسية رائعة

بركلات الترجيح.. صن داونز يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

30 دقيقة.. VAR يلغي الهدف الأول لـ الأهلي في مرمى سيمبا التنزاني

ترشيحاتنا

القمر والشمس في نفس اللحظة .. كم يتكرر الكسوف الكلى

محمد صلاح يستعد لمواجهة نارية.. كلوب يكشف عن تفاصيل لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد

بصاروخية السولية وكهربا| الأهلي يتأهل لنصف نهائي أبطال إفريقيا بالفوز على سيمبا

صورة في صورة .. واتساب تعلن عن تطوير خاصية جديدة فما القصة؟

تركي أل الشيخ يظهر في لقاء الأهلي وسيمبا

ليلة القدر.. وكيل الأزهر: قيامها كمن عُمٍر 84 عاما في عبادة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خاص| تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية عربية بأياد أردنية وعُمانية

العالم مقلوب عليه .. إليك الفرق بين الكسوف والخسوف

بديل البيتيفور .. طريقة عمل بسكويت اللانكشير

بأسعار معقولة .. أفضل 3 سيارات أوتوماتيك صغيرة

فيديو

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ