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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شيرين عبد الوهاب تكشف لأول مرة مكالمتها مع المستشار تركي آل الشيخ

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب كواليس مكالمة بينها وبين المستشار تركي آل الشيخ.

وقالت خلال حلولها ضيفة على بودكاست BigTime  مع عمرو أديب وأصالة:" هاتفني المستشار وقال لي مكانك موجود ياشيرين، وانا أحب مارادونا، وشاهدت له وثائقي وشعرت ان به شبه مني، وفوجئت بالمستشار يقول لي أنه يلقبني بمارادونا الفنانات، وهناك أشخاص كثيرون وقفوا بجانبي من بينهم أت ياعمرو وهذا دفاني.

شيرين عبد الوهاب: صوتي راح ومكنتش بغني.. وهذا سر زيادة وزني

انطلقت الحلقة الثانية من بودكاست Big time، بحلول الفنانة شيرين عبد الوهاب ضيفة على عمرو أديب وأصالة.

شيرين عبد الوهاب: صوتي راح ومكنتش بغني.. وهذا سر زيادة وزني

شيرين عبد الوهاب ضيفة الحلقة الثانية من بودكاست TIME BIG لعمرو أديب وأصالة

حكت شيرين عن تفاصيل يأسها من الحياة وقال:" مريت بفترة صعبة، وحينما كنت اريد ان اغني صوتي لا يخرج مني، ولا اعرف كيف اخرج جملة مضبوطة، ووقتها شعرت بالاحباط ولكن تذكرتي بناتي وجمهوري وتحمست لان اعود وتعافيت، والجمهور كان يناديني ويطلب مني العودة وكانت فترة صعبة.

واضافت:" الحب جمعني وشعرت ان دعا الناس هو سر عودتي وخصوصا الجمهور التونسي استقبلوني بحفاوة، ووضعوا لي كرسي في اول حفلة لي لانهم يعرفون اني مريضة، وجسمي أصبح يعبأ ماء وزاد وزني بشكل غريب ولا اعرف وقتها سر قبولي الحفلة .

وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست“Big time" لعمرو أديب  واستضاف الفنانة أصالة.


وكشفت أصالة عن تفاصيل اصابتها بمرض 5شلل الأطفال وسر استمراره معها وقالت: "هو مرض لايذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

وأضافت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.


وأكدت انها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين منها.


يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عدد ضيوف العربية والعالمية.

 

ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.

 

وتشارك أصالة، عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية التي تم تسجيلها في بودكاست Big time

الجمهور التونسي الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين المستشار تركي آل الشيخ المستشار تركي

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