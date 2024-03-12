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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شيرين عبد الوهاب ضيفة الحلقة الثانية من بودكاست TIME BIG لعمرو أديب وأصالة

صدى البلد

تحل الفنانة شيرين عبد الوهاب ضيفا على بودكاست Bigtime، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب مع أصالة.

 

لمشاهدة البرومو من هنا 

 

انطلقت الحلقة الأولى من ببودكاست“TIME BIG " لعمرو أديب  واستضاف الفنانة أصالة.

 

وكشفت أصالة عن تفاصيل اصابتها بمرض شلل الأطفال وسر استمراره معها وقالت: "هو مرض لايذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

 

وأضافت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.


وأكدت انها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين منها.

 

يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“TIME BIG " عدد ضيوف العربية والعالمية.

 

ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.

 

وتشارك أصالة، عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية التي تم تسجيلها في بودكاست Time big.

شيرين “TIME BIG الإعلامي عمرو أديب الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنانة اصالة شيرين عبد الوهاب كريم عبد العزيز

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