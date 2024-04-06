زمالك 2008 يهزم الأهلى 3 / 1 بركلات الترجيح فى بطولة الجمهورية

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2008 على الأهلي بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، في المباراة المؤجلة من الجولة 28 لبطولة الجمهورية للناشئين.

وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وتم الاحتكام لركلات الترجيح وفقا للائحة الخاصة بالبطولة.

سجل للزمالك في الوقت الأصلي، حارس المرمى عمر عبد العزيز، ومحمد أسامة.

بينما سجل ركلات الترجيح كل من محمد حمد، ومعاذ محمد، ومصطفى طلعت "تيتو".

وظهر لاعبو الزمالك بمستوي فني جيد خلال اللقاء وصنعوا فرص عديدة نجحوا من خلالها في تحويل التأخر بهدف للتعادل عن طريق حارس المرمى عمر عبد العزيز الذي نجح في التسجيل من خلال تسديدة من منطقة جزاء الزمالك ، سكنت شباك حارس الأهلي، وبعدها تقدم الأبيض بهدفين، ولكن الأحمر تعادل في الدقائق الأخيرة.

وحرص كل من محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لمدربي حراس المرمى، وحازم إمام نائب المدير الفني للقطاع على حضور المباراة ومؤازة الفريق.

و حرص محمد طارق عضو مجلس الإدارة، و عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول، و لويس فيسنتي مدرب الحراس على الحضور .

ويقود فريق الزمالك 2008، سامي عبد الحليم مديراً فنياً، ومحمد عمر ومحمد جمال مدربين مساعدين، وأحمد عبد العزيز بوكس مدرباً لحراس المرمى، والسيد صلاح إدارياً، وماهر محمد إصابات وتأهيل، وأدهم سيد مسئولاً للمهمات.