زلزال نيويورك يهز تمثال الحرية | شاهد

وثقت كاميرات مراقبة لحظة اهتزاز تمثال الحرية في مدينة نيويورك، إثر زلزال ضرب شمال شرق الولايات المتحدة بقوة 4.8 على مقياس ريختر، أمس الجمعة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا هز نيويورك وشعر بس السكان، وبلغت قوته 4.8 درجات، وكان مركزه بالقرب من نيوجيرسي، على بعد حوالي 45 ميلا غرب مدينة نيويورك و 50 ميلا شمال فيلادلفيا.

كما كشفت لقطات أخرى تأثر منازل في ولاية نيوجيرسي بسبب زلزال نيويورك، من داخل منزل لأحد السكان.

وشعر دبلوماسيو مجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة بمقاعدهم تهتز، فيما توقفت الطائرات عن الإقلاع لفترة وجيزة، واهتز الأثاث داخل الأبنية في مختلف أنحاء نيويورك الجمعة عندما باغت زلزال المدينة التي لا تنام.

وفي الأمم المتحدة، التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك، عُلق اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة بعد الزلزال لبعض الوقت.