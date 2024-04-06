الأرقام المجهولة ..جوجل تفاجئ المستخدمين بميزة جديدة| ما فوائدها ؟

كعادتها تسعى شركة جوجل للقيام بإطلاق ميزات جديدة من وقت لآخر وقد أعلنت الشركة مؤخرا بإطلاق ميزة جديدة وإضافتها في تطبيق الهاتف الخاص بها وذلك لتتيح للمستخدمين القيام بالكشف عن هوية أصحاب الأرقام المجهولة.

ومن جانبها أطلقت شركة واتساب على تلك الميزة اسم البحث" Lookup"، ويمكن من خلال تلك الميزة الضغط على أي رقم مجهول وغير مسجل بجهات الاتصال وفي سجل المكالمات وذلك ليظهر للمستخدم خيار “البحث Lookup”، وعند الضغط عليه، يتم إجراء عملية بحث عبر الإنترنت وذلك باستخدام الرقم المجهول عبر كلا من تطبيق جوجل ومحرك بحثها.

على الجانب الاخر وفقا لموقع" beebom " قد يتوصل المستخدمون إلى القيام بمعرفة هوية صاحب الرقم المجهول إذا كان منشورًا بالفعل عبر الإنترنت، وقد يختصر ذلك العملية اليدوية والتي يقوم بها المستخدمون من خلال نسخ الرقم ثم القيام بلصقه بشريط البحث في جوجل.

في المقابل لا تبدو تلك الميزة الجديدة بتطبيق هاتف جوجل وذلك لمنافسة لبعض تطبيقات الكشف عن هوية المتصلين بشكلها التقليدي وقد ظهرت تلك الميزة أولًا لمستخدمي التطبيق باليابان، ومن المقرر أن تقوم الشركة بإتاحاتها على نطاق عالمي وذلك في غضون أسابيع قليلة وعلى نحو تدريجي.