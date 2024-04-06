كهربا يوجه رسالة ل حسين الشحات بعد أصابته| ماذا قال؟

وجه محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي رسالة لزميله بالفريق حسين الشحات بعد إصابته في مباراة إياب سيمبا التنزاني أمس.

وشارك ستوري عبر انستجرام، وكتب: “سلامتك يا اخويا وان شاء الله ربنا يرجعك لينا بالف سلامة يا نينجا”.

ونجح النادي الأهلي في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة في مباراة الإياب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر النادي الأهلي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة بيترو اتليتكو الأنجولى ومازيمبي الكونغولي التي ستقام مساء السبت.