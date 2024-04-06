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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: مساجد مصر شهدت نهضة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

صدى البلد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن "مصر شهدت نهضة غير مسبوقة في المساجد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشكره على اهتمامه بعمارة المساجد بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، تلك النهضة غير المسبوقة في عمارة بيوت الله (عز وجل) إنشاءً وتطويرا، سائلا الله (عز وجل) أن يوفقه لكل ما يحبه ويرضاه وأن يجزيه عن ذلك خير الجزاء.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر بقاعة المنارة بحضور  الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقيادات كبار الدولة.

 

وقال وزير الأوقاف إن “إجمالي المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها وفرشها بلغ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، 11887 مسجدا بتكلفة تقدر بنحو  18 مليار جنيه، كما هيأنا ما يقرب من 250 ألف مسجد للمصلين والراكعين والساجدين إحلالا وتجديدا".

وأضاف: "ويأتي افتتاح مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بعد افتتاح مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد السيدة فاطمة النبوية (رضي الله عنها) ومسجد السيدة رقية (رضي الله عنها) كدرة تاج لتطوير هذه المساجد، فمصر عامرة ببيوت الله”. 
 

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