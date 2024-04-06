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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر: دول كبرى دعمت قوة غاشمة لسحق شعب أعزل ضعيف

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الأحداث القاسية التي نعيشها تثبت أن الإنسانية لم تكن في حاجة لهدي القرآن بعصر من العصور مثل الآن.

وقال شيخ الأزهر خلال كلمته اليوم السبت باحتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي، رئيس الجمهورية، إنه بعد عقود من علاقات الحوار بين الشعوب استبدلنا بها علاقات الصدام والصراع.

وأشار إلى أن هناك قادة سياسيون وعسكريون نزع من قلوبهم الرحمة يواجهون شعبا مدنيا أعزل .. وأقدار شعب القطاع شاءت أن يلقى ربه شهيدا.

وتابع شيخ الأزهر: دول كبرى دخلت شريكا داعما لقوة غاشمة لسحق شعب أعزل ضعيف وصبو فوق رؤسهم عذاب من جحيم، منوها أن حالة التنازع والتفرق التي دأبت عليها أمتنا أعجزتنا عن مواجهة الأزمات المتلاحقة.

وأكد ، أن تعاملنا مع قضية فلس*طين والقدس لا يعكس حجم ما أنعم الله به علينا من ثروات بشرية وطبيعية وطاقات، منوها أن ما تمر به منطقتنا يجب أن يكون نقطة تحول بين عهد مضى وجديد لنصل لمكانتنا التي نستحقها.

حضر احتفالية ليلة القدر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزراء الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

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