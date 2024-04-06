السيسي: لن نتوانى عن بذل أقصى جهد لإيقاف القتـ ال في غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عزم مصر على بذل أقصى جهودها لوقف القتال في غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تضامن مصر مع الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن مصر لن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف العدوان في غزة ونفاذ المساعدات لكامل القطاع.

وأكمل الرئيس السيسي، خلال احتفالية وزارة الاوقاف بليلة القدر، أن مصر تعمل بدون كلل ولا ملل لحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.

التهنئة بليلة القدر المباركة وقرب عيد الفطر المبارك

وتقدم الرئيس السيسي بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بليلة القدر المباركة وقرب عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال احتفالية وزراة الأوقاف بليلة القدر، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.