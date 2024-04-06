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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الرئيس السيسي يوجه التحية لشيخ الأزهر تقديرا لجهوده في تصحيح المفاهيم

احتفالية ليلة القدر
احتفالية ليلة القدر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال كلمته بالاحتفالية التي نظمتها وزارة الأوقاف احتفاء بذكرى ليلة القدر، التحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأهر تقديرا لجهوده في تصحيح المفاهيم الخاطئة والتصدي للغلو والتطرف، ومواجهة الفكر المنحرف.

وقال الرئيس السيسي: " أتوجه بالتهنئة، لحفظة كتاب الله، وبالتحية إلى فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، وإلى العلماء المخلصين من رجال الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف الذين يعملون على تصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن الدين الإسلامي السمح، ونهجه الوسطي المعتدل والتصدي للغلو والتطرف، ومواجهة الفكر المنحرف".

الرئيس السيسي: مصر لن تتوانى لبذل أقصى جهد لإيقاف القتال فى قطاع غزة

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التضامن مع أشقائنا الفلسطينيين

وتابع: "ونحن نحتفل اليوم بهذه الليلة المباركة.. أتوجه بخالص الدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ وطننا، وأن يبارك جهود أبنائه المخلصين وأن يرحم ويتقبل شهداءنا راجين من الله -عز وجل- أن يسدد خطانا ويوفقنا لما فيه خيـــر وصالـح وطننا العـزيز".

وواصل الرئيس كلمته: "كما لا يفوتني، أن أؤكد تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين فى قطاع غزة مشددا على أن مصر لن تتواني عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال والعمل على إنفاذ المساعدات إلى القطاع ومؤكدا موقف مصر الراسخ بالسعي بلا كلل أو ملل نحو حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، على حدود عام 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الأوقاف ليلة القدر الإمام الاكبر

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