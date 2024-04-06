جوز صاحبتها.. اعترافات ق.اتل سيدة الهرم: عارف إنها وحدانية ومريضة

باشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة مق.تل سيدة الهرم حيث أمرت بحبس عاطل لاتهامه بقتل صديقة زوجته لسرقة منزلها في الهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

القصة الكاملة لـ مقتل سيدة الهرم على يد زوج صديقتها

وطلبت النيابة العامة في الجيزة تحريات المباحث حول واقعة مقتل سيدة الهرم، وأمرت بالتحفظ على آلات المراقبة بمحيط الواقعة واستمعت لأقوال المتهم في واقعة سرقة منزل سيدة الهرم وقتلها خنقا.

وقال المتهم أمام النيابة أنه نظرا لوجود علاقة صداقة بين زوجته والمجني عليها ولسابق معرفته أنها تقيم بمفردها قام بالتخطيط لسرقتها وبعدما توجه إلى منزلها بزعم الاطمئنان عليها شعرت به فقام بخنقها وسرق محتويات الشقة وفر هاربا لأنه عارف إنها وحدانية ومريضة.

لغز العثور على جثمان ربة منزل في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها في عزبة جبريل بالهرم، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثة سيدة بالغة من العمر 48 عاما - تقيم بمفردها وغير متزوجة ترتدي كامل ملابسها ويوجد بها آثار سحجات على الرقبة.

وفحصت الأجهزة الأمنية في الجيزة البلاغ حيث تم فحص نوافذ وأبواب الشقة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، حيث تبين وجود كسر في باب الشقة وسرقة في بعض محتويات الشقة والمشغولات الذهبية الخاصة بالسيدة، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية في الجيزة، عن أن وراء ارتكاب الواقعة زوج صديقة المجني عليها حيث قام تبين أنها أجهز عليها ثم فر إلى إحدى الشقق السكنية في محافظة السويس، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكابه الجريمة.