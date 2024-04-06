مصرع شاب في حادث مروري على الدائري بـ الجيزة

صرحت النيابة العامة في الجيزة بدفن جثمان شاب لقى مصرعه إثر اصطدام سيارة ملاكي به على الطريق الدائري باتجاه ميدان لبنان.

مصرع شاب في حادث على الدائري بـ الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري على الطريق الدائري باتجاه ميدان لبنان في الجيزة.

على الفور انتقلت الخدمات المرورية في الجيزة مصحوبة بسيارة اسعاف إلى موقع الحادث وتبين اصطدام سيارة ملاكي بشاب ووفاته في الحال وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.