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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين في احتراق سيارة بعد انقلابها بكرداسة

صدى البلد

أصيب شخصان بجروح وكسور، في انقلاب سيارة ملاكي واشتعال النيران بها في منطقة كرداسة شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بوقوع حادث مروري واشتعال النيران في سيارة ملاكي بدائرة المركز، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة.


وبعد التحقيقات، تبين أن الحادث وقع نتيجة انحراف عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة شخصين كانا داخلها، قبل اشتعال النيران بها.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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