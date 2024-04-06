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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تدين الاستهداف الإسرائيلي لفريق من المطبخ المركزي العالمي في غزة

صدى البلد

أدان وزير الخارجية الإماراتية عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، بشدة الاستهداف الإسرائيلي لسيارة تحمل فريقا من المطبخ المركزي العالمي في غزة.

وثمن وزير الخارجية الإماراتي خلال اتصال هاتفي مع مؤسس المطبخ المركزي العالمي خوسيه أندريس دور المنظمة المحوري في إيصال المساعدات إلى شمال غزة.

وشدد وزير الخارجية الإماراتي على أهمية حماية أرواح المدنيين كافة في قطاع غزة.

وأوضح وزير الخارجية الإماراتي، أن دولة الإمارات حريصة على التعاون مع كافة الشركاء في المجتمع الدولي لإغاثة المدنيين في قطاع غزة.
 

وأكد وزير الخارجية الإماراتي  تضامن دولة الإمارات الكامل مع المطبخ المركزي العالمي وفريق عملها.

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