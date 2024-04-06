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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مساعدات اغاثية وانساتية..

بمشاركة مصرية.. الإمارات تنفذ الإسقاط الـ 26 للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة

ارشيفي
ارشيفي

نفذت  عملية «طيور الخير» الإماراتية الإسقاط الجوي الـ 26 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة. 

وبحسب ما أعلنت عنه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، شملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي «C17» تابعتين للقوات الجوية لدولة الامارات العربية المتحدة، و طائرتي «C295» تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.


وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التى يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 4 طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ إنطلاق عملية «طيور الخير» إلى 1483 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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