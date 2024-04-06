اقتصاد عمان|30.4 مليار ريال إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي

ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية شهر يناير 2024 بنسبة 3.8 %ليصل إلى 30.4 مليار ريال عُماني.

وفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقلا عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 4.5 % ليصل إلى 25.7 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024م.

وتشير البيانات المتعلقة بتوزيع الائتمان على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.5 %يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.3 %أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.3 %والقطاعات الأخرى بنسبة 3.8 %.

وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًّا بنسبة 12.8 %ليصل إلى 29.7 مليار ريال عُماني.

وشهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 11.6 %لتصل إلى 19.6 مليار ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2024م.

وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 48.7 %يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 33.3 %و15.1 %على التوالي أما النسبة المتبقية 2.8% فتوزعت على قطاعات أخرى.