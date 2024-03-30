اقتصاد عمان| 7.5 مليار ريال إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية بنهاية يناير

كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني عن ارتفاع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 7.5 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 17.6 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية يناير 2024م، .

وحسبما كشف تقرير صادر عن البنك المركزي العماني و نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فقد سجلت الأصول المصرفية ارتفاعًا بمعدل 16.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت الإحصاءات أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط سجل ارتفاعًا بنسبة 12.7 بالمائة ليبلغ حوالي 6.2 مليار ريال عُماني.

كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 14.9 بالمائة لتبلغ نحو 5.6 مليار ريال عُماني بنهاية يناير الماضي.