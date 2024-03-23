اقتصاد عمان.. بورصة مسقط تسجل مكاسب محدودة مع إقرار الشركات توزيعات الأرباح

سجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب محدودة في الأسبوع الثالث من اجتماعات الجمعيات العامة العادية السنوية التي يقوم فيها المساهمين بإقرار توزيعات الأرباح التي أوصت بها مجالس إدارات شركات المساهمة العامة.

ووفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء العمانية الرسمية، ارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 5 نقاط وأغلق على 4791 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي ارتفاعًا بـ 22 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 17 نقطة، فيما سجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعًا بنحو 36 نقطة وفقد المؤشر الشرعي 5 نقاط.

وجاءت هذه التداولات في الأسبوع الثالث من موسم الجمعيات العامة العادية السنوية التي تستمر إلى نهاية الشهر الجاري لمعظم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط التي انتهت سنتها المالية في ديسمبر الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي أقرت عدة شركات توزيعات الأرباح التي أوصت بها مجالس إداراتها الأمر الذي دفع أسهمها إلى التراجع، فيما سجلت أسهم الشركات التي ستقوم خلال الأسبوع المقبل بتوزيع الأرباح مكاسب محدودة، وقامت الجمعيات العامة العادية السنوية لشركات صناعة الكابلات العمانية وأوكيو لشبكات الغاز وأوريدو والخليجية لإنتاج الفطر والوطنية للمنظفات الصناعية بإقرار توزيعات الأرباح التي أوصت بها مجالس إداراتها، ويشهد الأسبوع الجاري قيام نحو 30 شركة مساهمة عامة ببحث توصيات الأرباح أبرزها اسمنت عُمان وعمانتل والمها لتسويق المنتجات النفطية بالإضافة إلى البنوك والعديد من الشركات الصناعية وشركات الخدمات.

وتراجعت قيمة التداول الأسبوع الماضي إلى 17 مليون ريال عُماني مقابل نحو 19.8 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وسجل عدد الصفقات المنفّذة الأسبوع الماضي تراجعا بنسبة 19.2 % من 6148 صفقة إلى 4967 صفقة.

كما تراجعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة بنهاية الأسبوع الماضي إلى 24 مليارًا و130 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر أسبوعية عند 29 مليون ريال عُماني.

وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 23 ورقة مالية مقابل 30 ورقة مالية تراجعت أسعارها و18 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم بركاء للمياه والطاقة أعلى المكاسب مرتفعا بنسبة 56.8 % وأغلق على 138 بيسة، وجاء هذا الارتفاع وسط صعود عام لأسهم شركات الطاقة منذ عدة أسابيع مع توقعات متفائلة بأداء القطاع خلال العام الجاري.

وقالت شركة بركاء للمياه والطاقة إن شركة نماء لشراء الطاقة والمياه قامت بتمديد اتفاقيات شراء المياه الحالية لمدة 3 أشهر حتى 30 يونيو المقبل لمحطتي التناضح العكسي (المرحلة الأولى والمرحلة الثانية).

على الصعيد نفسه قالت شركة اس ام ان باور القابضة إن إحدى شركاتها التابعة وهي شركة اس ام ان بركاء للطاقة تلقت رسالة إسناد من شركة نماء لشراء الطاقة والمياه لإبرام اتفاقية شراء مياه جديدة لمدة 9 سنوات، وارتفع سهم شركة اس ام ان باور القابضة الأسبوع الماضي بنسبة 19.2 بالمائة وأغلق على 297 بيسة، وشملت الارتفاعات المسجلة ضمن شركات الطاقة أيضا سهم ظفار لتوليد الكهرباء الذي صعد بنسبة 8.7 بالمائة وأغلق على 62 بيسة.

وفي قطاع البنوك سجل سهم بنك عمان العربي أفضل صعود مرتفعا بنسبة 7.2 % وأغلق على 118 بيسة، وارتفع سهم بنك مسقط بنسبة 2.2 بالمائة وأغلق على 277 بيسة.

وتصدر سهم عُمان للاستثمارات والتمويل الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 11.8 % وأغلق على 82 بيسة، وقالت الشركة الأسبوع الماضي إن المحكمة المختصة أصدرت حكمها برفض الدعوى التي رفعها عدد من المساهمين بغية إبطال قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة التي عقدت في 21 يونيو 2023 والمتعلقة بالموافقة على حل الشركة واندماجها مع شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة عن طريق الضم.

وتعليقا على قرار المحكمة قالت شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة إنها ستتابع كافة الإجراءات المتعلقة بإتمام إجراءات الاندماج من الجهات التنظيمية ذات الصلة وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، وارتفع سهم الشركة الأسبوع الماضي بنسبة 5 بالمائة وأغلق على 210 بيسات.

وضمت قائمة الشركات الخمس الأكثر تراجعا الأسبوع الماضي أيضا الكروم العمانية وصلالة لخدمات الموانئ وفولتامب للطاقة والحسن الهندسية.