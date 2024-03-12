اقتصاد عمان| ارتفاع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.13 %

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4772.45 نقطة مرتفعًا 6.4 نقطة، وبنسبة 0.13 %مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4766.03 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و218 ألفا و859 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 3.2 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و88 ألفا و504 ريالات عُمانية.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.046 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.12 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 574 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 13.60 %، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 308 آلاف ريال عُماني أي ما يعادل 7.30 %، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 266 ألف ريال عُماني وبنسبة 6.30 بالمائة.