اقتصاد عمان|الاثنين المقبل.. السلطنة تشارك في معرض ومؤتمر "ليب" بالسعودية

تشارك سلطنة عُمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بعد غد الاثنين في النسخة الثالثة للمؤتمر التقني الدولي "ليب" بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة دولية واسعة من الشركات والخبراء والمستثمرين المتخصصين، ويستمر عدة أيام.



وأوضح الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات أن المشاركة في مؤتمر "ليب" والمعرض المصاحب له يأتي لاستعراض الشركات التقنية الناشئة والخدمات التقنية والمنتجات الرقمية العُمانية وفتح أسواق جديدة لهذه الخدمات بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الرقمية إلى سلطنة عُمان عبر تعريف المشاركين بالمقومات المختلفة والفرص الاستثمارية المتاحة في المجال التقني.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن سلطنة عُمان ستشارك بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث سيضم جناح السلطنة 15 جهة ومؤسسة حكومية، بالإضافة إلى نحو 62 شركة عُمانية تقنية ناشئة ومتخصصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

