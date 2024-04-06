مفتي الجمهورية : على المرأة مساعدة زوجها في صلة رحمه

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه هناك منطقة لحقوق الأرحام وهناك منطقة لحقوق الزوجة ولا ينبغي للإنسان ان يهتم بجانب ويترك الآخر.

وقال شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " إسأل المفتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" على الرجل ان يعطي زوجته حقوقها التي اقرها الله وعليه أيضا ان يراعي حق صلة الرحم بينه وبين أبنائه".

وأضاف شوقي علام:" على الزوجة أن تساعد زوجها في أن يصل رحمه"، مضيفا:" يجب على الاسر أن تتراحم فيما بينها ، والرحم مشتقة من اسم الله الرحمن ".

وتابع شوقي علام :" عند توزيع الزكاة والصدقات يتم إعطاؤها للمحتاجين والفقراء من الأقارب والافراد من نفس الرحم ".