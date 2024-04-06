مفتي الجمهورية يكشف وعدا من الله لعباده المؤمنين

رد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على تساؤل :" هل هناك من يُحرم من رحمة الله سبحانه وتعالى؟".

قال شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " اسأل المفتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الله سبحانه وتعالى خلقنا وعندنا الاختيار بين الإيمان وعدم الإيمان ".

وأضاف شوقي علام :" الدنيا والأخرة مملوكة لله سبحانه وتعالى ويفعل ما يريد ونحن عبيده يفعل بنا ما يشاء ".

وتابع شوقي علام :" وعد الله الحق يتمثل في أن كل من يؤمن ويسلم لله يجازى بالرحمة والمغفرة ".

واكمل شوقي علام :" الأعمال في الدنيا كلها لا تساوي نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى ".