مفتي الجمهورية: إبليس يطمع في رحمة الله لكن المولى يكتبها للمتقين

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، مضيفا:" الرحمة هي عنوان للإسلام ".

وقال شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " إسأل المفتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القرآن الكريم تحدث عن الرحمة بسعة كبيرة، وكأن الرحمة عنوان الدنيا والأخرة".

وتابع شوقي علام:" الرحمة المتواجدة في الدنيا هي جزء من 100 جزء ، والآخرة يكون بها رحمة الله بعباده ".

واكمل شوقي علام :" إبليس يطمع في رحمة الله- سبحانه وتعالى- في الأخرة، لكن الله يكتب الرحمة للذين يتقون ".

ولفت شوقي علام إلى أن :" الرحمة في الآخرة هي رحمة واسعة لمن آمن بالله ورسله والكتب المنزلة ".