المفتي: العلماء تحدثوا عن ظواهر طبيعية تصاحب ليلة القدر.. الأهم استنارة القلب

كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، عن علامات الظواهر المناخية التي ترتبط بصبيحة ليلة القدر.

وأوضح شوقى علام خلال حواره مع برنامج "أسال المفتى" المذاع عبر قناة صدى البلد تقديم الإعلامى حمدى رزق قائلا:" تحدَّث العلماء عن بعض الظواهر المناخية التي تحدث صبيحة ليلة القدر وليلتها، ولكن الأهم هو الشعور بالسلام النفسي والطمأنينة واستنارة القلب والإقبال على الله بالعبادة والخشوع والتضرع.

دعاء ليلة القدر

وعن دعاء ليلة القدر، قال المفتى لقد ذكرت أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: "يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟

وتابع المفتى: قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني".