مفاوضات غزة| وفد إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة غدا

قالت القناة ال12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، إن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى القاهرة غدا الأحد لعقد جلسة مفاوضات أخرى مع حركة حماس، مشيرة إلى أن الأمر لم يتقرر رسميا بعد.

وبحسب القناة الإسرائيلية فإنه من المتوقع أن يغادر الوفد الإسرائيلي، رغم أن حماس لم تقدم بعد جوابا على اقتراح الوسطاء الذي تم طرحه في بداية الأسبوع والذي كان، كما تدعي إسرائيل، بعيد المدى.

وأعلنت حماس في بيان إعلامي رسمي: نحن متمسكون بالمبادئ التي طرحناها في الشهر الماضي – انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من القطاع ووقف شامل لإطلاق النار.