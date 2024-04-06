أيمن عطالله يطالب مجلس المحامين بتنظيم حفل تأبين لـ فتحي سرور

نعى الدكتور أيمن عطالله، المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.



وقال عطالله في بيان له، إن الراحل له العديد من الإسهامات القانونية في مجال المحاماة التي تربى عليها العديد من المحامين الكبار وتتلمذ على يديه العديد من رجالات القانون والمحاماة والقضاء، بالطبع بجانب دوره السياسي والوطني البارز.

وطالب عطالله، نقيب ومجلس نقابة المحامين بمناقشة تنظيم حفل تأبين له في أول اجتماع للمجلس، احتراما وتقديرا لقيمة الراحل ولإسهاماته وكتبه القانونية التي لا تخلو منها مكتبة أي محامي.

كما طالب بطباعة دفعة من دمغة المحاماة تذكارية بأسماء رموز المهنة الراحلين أمثال الراحل والنقيب السابق رجائي عطية والمحامي القدير فريد الديب والفقيه الدستوري د. شوقي السيد وغيرهم، وكذا طباعة أعداد خاصة من مجلة المحاماة بأهم اسهاماتهم، وتعميم تقدير شيوخ المهنة الراحلين بدمغات تذكارية وتجميع لأهم إسهاماتهم حتى تكون مرجعا علميا وأكاديميا لشباب المهنة.