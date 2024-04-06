اتفاق ثلاثي مع ليلى .. تامر أمين يصدم جمهور ياسمين والعوضي بشأن طلاقهما

قال الإعلامي تامر أمين، إن إيمانه بالله عز وجل يمنعه من التفكير في صدق ما ‏تقوله ليلى عبداللطيف، مشددا على: "كذب المنجمون ولو صدقوا"، مشيرا إلى أن ‏توقعات ليلى عبداللطيف غير صحيحة كلها، واصفا ما تقوله وتفعله "عبداللطيف" ‏بـ"كلام فاضي".‏

وأضاف "أمين"، خلال حواره لبرنامج "العرافة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر ‏قناتي النهار والمحور: "ليلى عبداللطيف تتوقع الكثير من الأمور، وحدوث 4 أمور ‏من الألف التي تتوقعها طوال الوقت يجعل الناس تنبهر ويشعرون بأن هذه الست ‏مبروكة".‏

وتابع، أن صدق كلام ليلى عبداللطيف فيما يتعلق بطلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز ‏و الفنان أحمد العوضي، يمكن أن يكون اتفاق ثلاثي أو معلومة سُربت لها أو رجم بالغيب.