اتفاق ثلاثي مع ليلى .. تامر أمين يصدم جمهور ياسمين والعوضي بشأن طلاقهما

قال الإعلامي تامر أمين، إن إيمانه بالله عز وجل يمنعه من التفكير في صدق ما تقوله ليلى عبداللطيف، مشددا على: "كذب المنجمون ولو صدقوا"، مشيرا إلى أن توقعات ليلى عبداللطيف غير صحيحة كلها، واصفا ما تقوله وتفعله "عبداللطيف" بـ"كلام فاضي".
وأضاف "أمين"، خلال حواره لبرنامج "العرافة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر قناتي النهار والمحور: "ليلى عبداللطيف تتوقع الكثير من الأمور، وحدوث 4 أمور من الألف التي تتوقعها طوال الوقت يجعل الناس تنبهر ويشعرون بأن هذه الست مبروكة".
وتابع، أن صدق كلام ليلى عبداللطيف فيما يتعلق بطلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز و الفنان أحمد العوضي، يمكن أن يكون اتفاق ثلاثي أو معلومة سُربت لها أو رجم بالغيب.