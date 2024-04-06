طلَّق واختفى.. تامر أمين: محدش بيسمع حاجة عن أحمد سعد بعد انفصاله

علق الإعلامي تامر أمين، على انفصال الفنان أحمد سعد وعلياء بسيوني، قائلا: "طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني شأن عام".



وأضاف الإعلامي تامر أمين، خلال حواره مع برنامج "العرافة" والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة "المحور" و"النهار"،: "جزء من الحياة الخاصة للفنانين بتهم الجمهور"، متابعا: "قرارات الفنان أحمد سعد في الانفصال والارتباط فيها اندفاع وسرعة واستعجال".

وأشار إلى أن: "الفنان أحمد سعد من ساعة ما اتجوز علياء، كان لما يكح؛ يقلب الدنيا، ومن ساعة ما طلقها؛ محدش بيسمع عنه حاجة"، موضحا أن: "جوازات وانفصال النجوم من اهتمامات الجمهور المصري".