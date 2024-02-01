الخامسة.. تعليق ساخر من تامر أمين بعد ارتباط أحمد سعد بفنانة شابة|فيديو

علق الإعلامي تامر أمين ساخراً على أنباء ارتباط الفنان أحمد سعد بفنانة شابة ، قائلاً:"دي الخامسة يا سعد، و أحمد سعد بيتجوز في أسبوعين، و بيطلق في 3 أسابيع"

وأضاف تامر أمين خلال تقديم برنامج "أخر النهار" عبر فضائية "النهار"، قائلاً:" ربنا يهنيه، هو حر ،هو اللي بيتجوز مش أحنا"

أحمد سعد يعيش قصة حب جديدة

وفي سياق متصل، علم “صدى البلد”، أن الفنان أحمد سعد يعيش قصة حب جديدة مع فنانة شابة شهيرة، ولكنه لا يرغب في إعلان أي تفاصيل حاليا، حيث يفكر جديا في الزواج منها.

وأخبر أحمد سعد، بعض المقربين منه، بأنه ينوي الزواج من الفنانة الشابة، ولكنه ينتظر بعض الوقت للتعرف على بعضهما البعض خاصة أن تعارفهما كان منذ أسابيع قليلة.