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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بسبب الأحوال الجوية.. تغيير موعد حفل أحمد سعد في دبي

أحمد سعد
أحمد سعد

أعلن المطرب أحمد سعد عن تغيير موعد حفلته المنتظر اقامتها بالقرية العالمية بدبي إلى يوم الجمعة القادمة الموافق 2 من شهر فبراير القادم.

وجاء ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية يوم الخميس والمتوقعة من قبل خبراء الأرصاد لذلك أعلن سعد على صفحته بالموعد الجديد تجنبا لحدوث أى تقلبات فى الجو وكتب على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: تنويه  نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة، تم تغيير موعد حفلة الفنان أحمد سعد في ⁧‫القرية العالمية‬⁩ إلى يوم الجمعة 2 فبراير.

 



يحل الفنان أحمد سعد ضيفا على برنامج sold out ، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد ، وذلك يوم 18 فبراير المقبل . 

 

الحلقة من المقرر أن يتم تصويرها خلال الأيام القادمة على مسرح الجمهورية بحضور الجمهور ، ويلي الحوار بين محمود سعد وأحمد سعد حفلة غنائية للاخير . 

 

طرح الفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة "بعتذرلك "،  عبر صفحاته الخاصة على السوشيال ميديا، والأغنية الأن على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات محمد شافعى، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى يحي مهدى، و من إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.

 


كان قد روج الفنان أحمد سعد، لأحدث أغانيه "بعتذرلك"، وذلك عن طريق نشر البرومو التشويقي للأغنية عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا "وان قلبي بيبكي جدا لو يحسك هتسبيه بعتذرلك.. قريبا".

 

ولاقى البرومو العديد من التعليقات الإيجايبة من جمهوره ومحبيه ومنها: «من قبل ما نسمعها أكيد بتجنن إنت متألق كالعاده وصوتك بيدخل في قلوبنا» و«بتجنن احلي مغني واخلي صوت» و«بالانتظار» و«مبين عليها بتجنن» و«فعلا احمد سعد نمبر وان و».. أغنية "بعتذر لك "، تقول في مطلعها:..

 

أحمد سعد القرية العالمية بدبي سوء الأحوال الجوية

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