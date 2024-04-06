«كُنتي» صوت مصر.. تامر أمين يوجه رسالة لنارية لشيرين عبدالوهاب على الهواء

قال الإعلامي تامر أمين، إن الفنانة شيرين عبدالوهاب كانت صوت مصر، معقبا: "أول ما بطلت تغني وبدأت تهزر مع الناس وتقول كلام غير لائق على المسرح ثم صدرت مشاكلها الشخصية؛ نسينا الغناء".

وأضاف الإعلامي تامر أمين، خلال حواره مع برنامج "العرافة" والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة "المحور" و"النهار"،: "إحنا نسينا غناء شيرين وبقينا نتدخل في مشاكلها".

وأشار: "أنا بقولها غني بس، لو إنتي غنيتي بس؛ هتوصلي لأم كلثوم"، متابعا: "إحنا مستخسرين صوت وموهبة زي شيرين تروح في مشاكل عبيطة".

ووجه رسالة لشيرين، قائلا: "أرجوكي توقفي عن الكلام والفعل والحديث عن حياتك الشخصية وغني بس".