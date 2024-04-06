عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«كُنتي» صوت مصر.. تامر أمين يوجه رسالة لنارية لشيرين عبدالوهاب على الهواء

تامر أمين
تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين، إن الفنانة شيرين عبدالوهاب كانت صوت مصر، معقبا: "أول ما بطلت تغني وبدأت تهزر مع الناس وتقول كلام غير لائق على المسرح ثم صدرت مشاكلها الشخصية؛ نسينا الغناء".

txt

تامر أمين: قرارات أحمد سعد في الانفصال والارتباط مندفعة .. فيديو

txt

الخامسة.. تعليق ساخر من تامر أمين بعد ارتباط أحمد سعد بفنانة شابة|فيديو

وأضاف الإعلامي تامر أمين، خلال حواره مع برنامج "العرافة" والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة "المحور" و"النهار"،: "إحنا نسينا غناء شيرين وبقينا نتدخل في مشاكلها".

وأشار: "أنا بقولها غني بس، لو إنتي غنيتي بس؛ هتوصلي لأم كلثوم"، متابعا: "إحنا مستخسرين صوت وموهبة زي شيرين تروح في مشاكل عبيطة".

ووجه رسالة لشيرين، قائلا: "أرجوكي توقفي عن الكلام والفعل والحديث عن حياتك الشخصية وغني بس".

تامر امين الإعلامي تامر أمين الاعلاميه بسمة وهبة الفنانة شيرين عبدالوهاب برنامج العرافة الفنانة شيرين شيرين عبدالوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

نرجوكم .. نداء عاجل من السلطات السعودية بشأن الحرم المكي

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

مسئول كبير ورجل أعمال.. إحالة أكبر قضية رشوة في البترول إلى الجنايات| خاص

حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحايا رامز جلال اليوم

مفيش تفاصيل.. إعلامي يكشف اقتراب الزمالك من ضم لاعب الأهلي السابق

ترشيحاتنا

كلنا تحت راية الدولة.. أحمد موسى: شفت النهاردة معارضة في إفطار الأسرة المصرية

طرق سهلة يحصل بها الطالب الجامعي علي تقدير امتياز |خاص

حالة قويةيجب استثمارها .. أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد استمرار الحوار الوطني|فيديو

زكاة الفطر| الحكمة من مشروعيتها ولماذا فرضت.. الإفتاء توضح

نفسي يرجع.. مجدي الجلاد : توفيق عكاشة أفضل من ناس كتير على الشاشات

استهدفها صاروخ.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة في لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزنه 10 طن وطولة 10 متر| ما هو بقر البحر؟.. وماذا تعرف عنه؟

عشبة تقوي الذاكرة والمناعة والعظام |تعرف عليها

المداح الحلقة 28 .. صابر يرى سرا خطيرا في منامه

بيهدي الأعصاب.. فوائد مذهلة للجسم عند تناول عصير الليمون بالنعناع

فيديو

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ