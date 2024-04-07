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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لو هتسافر في العيد.. 10 نصائح لتأمين بيتك ومقتنياتك المهمة

10 نصائح لتأمين بيتك
10 نصائح لتأمين بيتك ومقتنياتك المهمة

عندما تكون مسافراً في العيد وترغب في تأمين بيتك ومقتنياتك المهمة، إليك عشر نصائح للمساعدة في حمايتها، وفقا لما نشره موقع webmd.

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10 نصائح لتأمين بيتك ومقتنياتك المهمة

قفل الأبواب والنوافذ: تأكد من إغلاق وقفل جميع الأبواب والنوافذ بشكل آمن قبل مغادرة المنزل، قد يكون من المفيد استخدام أقفال عالية الجودة وتركيب أقفال إضافية على الأبواب والنوافذ الرئيسية.

اطلب المساعدة من الجيران: اطلب من جيرانك أو أصدقائك المقربين الاطلاع على المنزل بين الحين والآخر، يمكنهم التأكد من سلامة المنزل وأنظمة الأمان المثبتة فيه.

قطع التيار الكهربائي لبعض الأجهزة: قم بفصل التيار الكهربائي لبعض الأجهزة التي لا تحتاج إلى إمداد بالطاقة خلال فترة غيابك، مثل التلفزيون والكمبيوتر، لتقليل احتمالية حدوث حوادث ناتجة عن التيار الكهربائي.

لا تعلن عن غيابك على وسائل التواصل الاجتماعي: قد يكون من المغري مشاركة خطط سفرك وغيابك على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن هذا يمكن أن يكون إشارة للمتسللين بأن المنزل فارغ. قم بمشاركة خططك الشخصية فقط مع الأشخاص الموثوق بهم.

استخدام أنظمة الأمان: إذا كان لديك نظام أمان مثل أجهزة إنذار السرقة أو كاميرات المراقبة، تأكد من تفعيلها واختبارها قبل المغادرة. قد ترغب أيضًا في إبلاغ شركة الأمان بمواعيد سفرك لتكون على علم بأي حالات طارئة.

عدم ترك أشياء ثمينة ظاهرة: قم بتخزين الأشياء الثمينة والمهمة مثل المجوهرات والمستندات الهامة في مكان آمن وغير ظاهر. يمكنك استخدام صندوق معدني مقفل أو خزنة لحماية المقتنيات الثمينة.

توزيع الإضاءة: استخدم مؤقتات الإضاءة لتشغيل بعض الأنوار في أوقات محددة خلال الليل، وذلك لإعطاء انطباع بأن المنزل مأهول ومنعزل.

منع الوصول إلى الحديقة والفناء: تأكد من قفل البوابات المؤسة للحديقة أو الفناء ووضع قفل على الأبواب الخارجية. قد يكون من المفيد أيضًا ترك انطباع بأن المنزل مأهولًا عن طريق طلب من شخص موثوق به سقي النباتات أو قطع العشب أثناء غيابك.

عدم ترك أدلة على الغياب: تأكد من عدم ترك أي أدلة واضحة على غيابك، مثل البريد غير المستلم أو الصحف المتراكمة في العتبة الأمامية، قد تطلب من جيرانك جمع البريد وإخفائه بشكل مؤقت.

التعاون مع الشرطة المحلية: إذا كانت هناك شرطة أو نقابة سكان في منطقتك، فقد تتوفر خدمة تفتيش المنازل أثناء غياب السكان، قد يكون من الجيد التواصل معهم وإبلاغهم بتواريخ سفرك لتتمكن من الاستفادة من هذه الخدمة.

تذكر أن هذه النصائح تعتبر إرشادات عامة، وقد يكون هناك احتياطات إضافية تعتمد على ظروف ومتطلبات منزلك الخاصة قبل السفر، ينبغي عليك أيضًا التأكد من وجود تأمين منزلي ساري المفعول لحماية الممتلكات الثمينة والتعويض عن أي خسائر محتملة.

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