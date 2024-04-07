حليف روسيا.. بيلجريني يفوز بالانتخابات الرئاسية في سلوفاكيا

فاز بيتر بيليجريني، حليف الحكومة الشعبوية المؤيدة لروسيا، في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت في سلوفاكيا، بحسب نتيجة رسمية شبه نهائية استناداً إلى فرز 96% من الأصوات.

وحصل بيليجريني، رئيس البرلمان حالياً ورئيس الوزراء سابقاً، على 54% من الأصوات مقابل 46% حصل عليها الدبلوماسي المؤيد لأوروبا والداعم لأوكرانيا إيفان كوركوك، بحسب نتيجية نشرتها "فرانس برس"، والصادرة عن مكتب الإحصاء السلوفاكي.

من جهته، اعترف كوركوك بالهزيمة وهنّأ خصمه، وقال "أود أن أهنئ الفائز في الانتخابات، بيتر بيليجريني".

كما أعرب عن أمله في أن "يكون بيتر بيليجريني مستقلا وأن يتصرف وفق قناعاته الخاصة ومن دون أوامر"، في إشارة واضحة إلى التحالف بين الرئيس المقبل ورئيس الحكومة روبرت فيكو.

وانتقد أيضاً خصمه بسبب "حملته غير الشفافة"، مضيفا "اتّضح أنه من الممكن أن تصبح رئيسا لجمهورية سلوفاكيا من خلال نشر الكراهية".

ورغم أنّ صلاحياته محدودة، إلا أنّ الرئيس يصادق على المعاهدات الدولية، ويعيّن القضاة الرئيسيين، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويمكنه أيضاً الاعتراض على القوانين التي يقرها البرلمان.

