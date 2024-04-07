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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم 530 من الفائزين في حفظ القرآن الكريم والصوت الحسن

صدى البلد

في أمسية رمضانية وحفل كبير وبحضور رسمي وشعبي كبير أقام حزب الشعب الجمهوري برئاسة النائب الدكتور محمد جنيدي الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة بني سويف ووكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب حفلا لتكريم  الفائزين في المسابقه الكبرى للنائب محمد جنيدي السنوية لحفظ القرآن الكريم والصوت الحسن.

بحضور فضيلة الشيخ عبد الرحمن نصار وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والدكتور ياسر شلبي امين تنظيم حزب الشعب الجمهوري ببني سويف وعلي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر  وفضيلة الشيخ سعيد سيد مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف.

كما حضر لفيف من القيادات التنفيذية وقيادات أمانة حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة ورجال الدين الاسلامي والإعلاميين والشخصيات العامة وجمع كبير من أبناء مركزي ناصر والواسطي والمكرمين وأسرهم وذلك بقاعة ماء الذهب بمركز شباب مركز ناصر.

تجهيز عرائس وتكريم حفظة القرآن الكريم ببني مؤمنة جنوب بني سويف

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وبدأت الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم بالإضافة إلى عدد من الابتهالات والتواڜيخ الدينية

ووجه الدكتور محمد جنيدي خلال كلمته التهنئة لكافة الحضور ولابناء مركزي ناصر والواسطي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

كما أشاد باولياء أمور الاطفال المكرمين علي حرصهم علي تنڜئة أبنائهم علي حفظ القرآن الكريم والتمسك بالقيم الدينية .

كما وجه الشكر والتقدير لكافة أعضاء فريق عمل المسابقة الذين عملوا علي راحة المتسابقين كذا الشيوخ الأفاضل المحكمين.

وأشار النائب الدكتور محمد جنيدي الأمين العام والشعب الجمهوري، أن المسابقة تتم للعام السادس على التوالي بمشاركة كبيرة من أبناء مركزي ناصر والواسطي.

وأضاف أن الهدف من المسابقة هو تعميق الوعي الديني الصحيح لدى الأطفال والنشء ونشر ثقافة التسامح وتوعية الشباب والفتيات، بأن القرآن الكريم يدعو إلى الوسطية والاعتدال، وكذلك تشجيع الأطفال والشباب على روح التنافس، من خلال مسابقة حفظ القران الكريم وحثهم على قبول الآخر،  ونبذ الأفكار المتطرفة.

وفي ختام الحفل قام النائب الدكتور محمد جنيدي بتكريم 530  فائز من الفائزين في الأربع مستويات في حفظ القران الكريم 10 من الفائزين في مسابقه الصوت الحسن وتضمنت الجوائز رحلة عمرة وجوائز مالية قيمة.

كما تم تكريم لجنة التحكيم بالمسابقة المكونة من كوكبة  من المشايخ وكان قد شارك في مسابقة القرآن 6918 وفي مسابقة الصوت الحسن 684 متسابقا.

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الدين الإسلامي بمحافظة بني سويف أمين تنظيم امسية رمضانية تطوير ورفع كفاءة الطرق تطوير ورفع كفاءة حضور رسمي وشعبي حزب الشعب الجمهورى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مديرية الأوقاف مديرية الاوقا

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