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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رؤساء أجهزة مدن بني سويف وطيبة الجديدة والعبور يتفقدون تطوير ورفع كفاءة الطرق

صدى البلد

 تفقد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق منطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة بقيمة ٣٠ مليون جنيه، وذلك في ضوء الاهتمام بمشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة، وتنفيذ شبكات الطرق والمحاور الرئيسية.

وشدد المهندس أحمد عبد الجابر، على مسئولي المشروع بضرورة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في المواعيد المحددة، وبالجودة المطلوبة طبقاً للمواصفات الفنية.

وتابع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة - المشرف على مدينة الأقصر الجديدة، أعمال الزراعة وصيانة المزروعات بالمدينة استعداداً لاستقبال فصل الربيع، حيث قامت إدارة الزراعة باستكمال أعمال الزراعة لمداخل المدينة، والانتهاء من أعمال صيانة المزروعات بجميع أحياء المدينة .

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة الاهتمام بالمزروعات وإزالة الحشائش الضارة، ومخلفات الأشجار، وتسميد المزروعات، بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، وتوفير جودة الحياة للمواطنين. 

وتفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، استكمال أعمال إعادة الشيء لأصله بالطبقة الأسفلتية الرابطة " ترميم " لبيارات الغاز، والقطوعات بامتداد محور السادات أمام الإسكان العائلي ٨ بالحي الثامن.

وأكد المهندس أحمد رشاد، تكثيف الجهود المبذولة للإدارات التنفيذية بالجهاز للعمل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية بكافة الأحياء والطرق الرئيسية للمدينة، للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما قطاع الطرق كونه أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة.

 

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