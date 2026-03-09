محافظ جنوب سيناء يسلم 20 عقد تقنين أوضاع منازل لسكان مدينة دهب

سلم اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، عدد من عقون التقنين والتخصيص الخاصة بمنازل للمواطنين بمدينة دهب، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، ومحمد حامد، رئيس مدينة دهب، ولفيف من القيادات التنفيذية، وأهالي المدينة.



وقال المحافظ ، إن مدينة دهب تعد أولى مدن المحافظة في إنجاز ملفات التقنين، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من تقنين الأوضاع لعدد 20 مواطن من إجمالي 120 حالة متقدمة للتقنين أوضاعها، ومن المقرر أن يجري الانتهاء من باقي الحالات تباعا.



وقدم المحافظ التهنئة للمواطنين الذين تسلموا عقود التقنين، مشيدا بجهود العاملين بالوحدة المحلية بمدينة دهب لسرعة الانتهاء من إجراءات التقنين.

وأشار إلى أنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية لخفض أسعار التقنين لكي تتناسب مع المستويات الإجتماعية المختلفة داخل المدينة بما يتناسب مع القانون، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



وأضاف أنه حرص على رصد مطالب المواطنين على أرض الواقع، لوضعها في الاعتبار خلال خطة التنمية الخاصة بالمدينة، وعلى رأسها مشكلة الصرف الصحي، وتطوير الطرق، خاصة ان دهب في بؤرة إهتمام القيادة السياسية لمكانتها السياحية والبيئية.



ولفت إلى أن تضافر جهود المجتمع المحلي مع الجهاز التنفيذي سيسهم بدرجة كبيرة في تحقيق التنمية التي يحلم بها المواطن، وتجعل المدينة على قائمة السياحة .