انتهت الأزمة..نقابتا المهندسين والصحفيين بالإسكندرية تبحثان تعزيز التعاون

عقدت نقابتا المهندسين والصحفيين بالإسكندرية لقاءً موسعًا لبحث تعزيز آليات العمل المشترك وبناء شراكة استراتيجية تهدف إلى خدمة المجتمع السكندري، وذلك عقب الأزمة التي اندلعت مع الصحفيين أثناء انتخابات نقابة المهندسين يوم 27 فبراير الماضي.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، ورزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، ورامي ياسين، سكرتير عام نقابة الصحفيين بالإسكندرية، خالد الأمير، وشوكت سعد، وشيرين العقاد وكلاء النقابة، والمهندس محمد سعيد رئيس لجنة الإعلام بنقابة المهندسين وعدد من ممثلي المؤسسات الصحفية.

وتناول اللقاء بحث آليات منضبطة للتعاون خلال الفترة المقبلة، مع التوجه نحو توقيع بروتوكول تعاون رسمي يضمن تكامل الأدوار بين النقابتين، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للأعضاء، ويعزز الدور المجتمعي للنقابات المهنية في الإسكندرية.

وشهد اللقاء مناقشة تدشين صالون ثقافي دوري مشترك، يركز على استعراض الموضوعات الحيوية والقضايا الهندسية التي تهم الشارع السكندري، لا سيما المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية، ودور المهندسين المحوري في تحويلها إلى واقع ملموس، وذلك بهدف رفع الوعي العام وتسليط الضوء على الإنجازات التنموية من منظورٍ فنيٍ وصحفيٍ متكامل.

وأكد الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية عمق الروابط المهنية بين الجانبين، مشيرًا إلى حرص نقابة المهندسين على دعم دور الصحفيين في مهام عملهم وتوفير آليات تنسيق مباشرة تضمن انسيابية العمل في الفعاليات الكبرى.

من جانبه أكد رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، أن نقابتي الصحفيين والمهندسين يجمعهما هدفٌ أسمى وهو خدمة الوطن، واصفًا العلاقة بين المؤسستين بأنها شراكة استراتيجية قائمة على التكامل والاحترام المتبادل.

ومن جانبه، أشار رامي ياسين سكرتير عام نقابة الصحفيين بالإسكندرية إلى حرص الجانبين على أن تشهد المرحلة المقبلة استعادة العصر الذهبي للعمل النقابي المشترك بالإسكندرية، وفتح قنوات اتصال مستدامة تدعم مسيرة التنمية الوطنية.

شهد الاجتماع الاتفاق على توفير نقطة تنسيق إعلامية ثابتة ومسؤول تواصل مباشر في الفعاليات الكبرى، لتسهيل مهام التغطية وتحديد مسارات العمل الصحفي بوضوح، بما يضمن تقديم رسالة إعلامية دقيقة واحترافية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن قوة العلاقة بين المهندسين والصحفيين تمثل صمام أمان للعمل المهني، وتفتح آفاقًا رحبة للإبداع والخدمة العامة في محافظة الإسكندرية.