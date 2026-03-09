قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحرين: إصابة 32 مدنيا جراء هجمات إيرانية على سترة بينهم أطفال ورضيع
بصواريخ خرمشهر وفتاح وخيبر.. الحرس الثوري الإيراني يشن الهجوم الـ30 ضد إسرائيل
إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري
مفتي الجمهورية: لا تنشغلوا بموعد ليلة القدر.. واغتنموا العشر الأواخر بالطاعة
مجمع كهنة حلوان يلتف حول راعيه الأنبا ميخائيل في عيد تجليسه الثاني
متى تبدأ ليلة القدر؟.. الإفتاء تحدد 4 علامات تدل على موعدها
ترامب: قرار إنهاء الحرب على إيران سأتخذه بالتشاور مع نتنياهو
الأركان الإيرانية: نحن تحت أمر مجتبي خامنئي.. وسنجعل أمريكا وإسرائيل يندمون
نشأت الديهي: مصر لن تتخلى عن الدول الخليجية
عالميا ومحليا.. سعر الحديد اليوم الإثنين 9 مارس 2026
أودي تقدم RS5 الهجينة 2027.. وهذا سعرها عالميًا
إيران: إطلاق الموجة الثالثة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة الليلة
محافظات

انتهت الأزمة..نقابتا المهندسين والصحفيين بالإسكندرية تبحثان تعزيز التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
أحمد بسيوني

عقدت نقابتا المهندسين والصحفيين بالإسكندرية لقاءً موسعًا لبحث تعزيز آليات العمل المشترك وبناء شراكة استراتيجية تهدف إلى خدمة المجتمع السكندري، وذلك عقب الأزمة التي اندلعت مع الصحفيين أثناء انتخابات نقابة المهندسين يوم 27 فبراير الماضي.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، ورزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، ورامي ياسين، سكرتير عام نقابة الصحفيين بالإسكندرية، خالد الأمير، وشوكت سعد، وشيرين العقاد وكلاء النقابة، والمهندس محمد سعيد رئيس لجنة الإعلام بنقابة المهندسين وعدد من ممثلي المؤسسات الصحفية.

وتناول اللقاء بحث آليات منضبطة للتعاون خلال الفترة المقبلة، مع التوجه نحو توقيع بروتوكول تعاون رسمي يضمن تكامل الأدوار بين النقابتين، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للأعضاء، ويعزز الدور المجتمعي للنقابات المهنية في الإسكندرية.

وشهد اللقاء مناقشة تدشين صالون ثقافي دوري مشترك، يركز على استعراض الموضوعات الحيوية والقضايا الهندسية التي تهم الشارع السكندري، لا سيما المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية، ودور المهندسين المحوري في تحويلها إلى واقع ملموس، وذلك بهدف رفع الوعي العام وتسليط الضوء على الإنجازات التنموية من منظورٍ فنيٍ وصحفيٍ متكامل.

وأكد الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية عمق الروابط المهنية بين الجانبين، مشيرًا إلى حرص نقابة المهندسين على دعم دور الصحفيين في مهام عملهم وتوفير آليات تنسيق مباشرة تضمن انسيابية العمل في الفعاليات الكبرى.

من جانبه أكد رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، أن نقابتي الصحفيين والمهندسين يجمعهما هدفٌ أسمى وهو خدمة الوطن، واصفًا العلاقة بين المؤسستين بأنها شراكة استراتيجية قائمة على التكامل والاحترام المتبادل.

ومن جانبه، أشار رامي ياسين سكرتير عام نقابة الصحفيين بالإسكندرية إلى حرص الجانبين على أن تشهد المرحلة المقبلة استعادة العصر الذهبي للعمل النقابي المشترك بالإسكندرية، وفتح قنوات اتصال مستدامة تدعم مسيرة التنمية الوطنية.

شهد الاجتماع الاتفاق على توفير نقطة تنسيق إعلامية ثابتة ومسؤول تواصل مباشر في الفعاليات الكبرى، لتسهيل مهام التغطية وتحديد مسارات العمل الصحفي بوضوح، بما يضمن تقديم رسالة إعلامية دقيقة واحترافية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن قوة العلاقة بين المهندسين والصحفيين تمثل صمام أمان للعمل المهني، وتفتح آفاقًا رحبة للإبداع والخدمة العامة في محافظة الإسكندرية.

