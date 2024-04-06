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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيز عرائس وتكريم حفظة القرآن الكريم ببني مؤمنة جنوب بني سويف

صدى البلد

برعاية المحاسب  مدحت صلاح رئيس مركز و مدينة ببا، جنوب محافظة بني سويف  ومحمد بكري رئيس مركز و مدينة الفشن، والدكتورة ريهام الدهب  امين عام العمل الجماهيري بالشعب الجمهوري والدكتور محمد عبدالحميد، والقس اندراوس عزيز، وحمدي يونس رئيس قرية صفط راشين، وعدد من الشخصيات العامة وعمد ومشايخ القري

نظم المستشار عمرو  رشوان ابن قرية بني مؤمنة التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، حفلا لتكريم حفظة القرآ الكريم   وتجهيز عرائس و الإفطارا السنوي الجماعي برعايته تحت شعار " أسرة واحدة "، والذي أقيم في سرادق بالقرية .

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وأشار المستشار عمرو رشوان في كلمته أن دعوته لحفل الإفطار بشهر رمضان المبارك تأتى فى إطار حرصه على تعزيز وتدعيم أواصر المحبة والإخاء بين الجميع، ومؤكدا أن حفل الإفطار هو أقل تقدير معنوي لحظة القرآن الكريم وأسرهم .

وعقب الإفطار، استهل الحفل بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم وابتهالات دينية للشيخ حسين السويفي، وعرض داتا شو برصيد خدمات المستشار عمرو رشوان، وانتهي الحفل بتوزيع أجهزة كهربائية ل 6 عرائس من قري ببا، ومنح دروعا ل 20 شخصية عامة ببني سويف، وتكريم 60 من حفظة القرآن الكريم بمركزي ببا وسمسطا بشهادة تقدير ومكافأة مالية واللجنة المشرفة علي مسابقة تحفيظ القرآن الكريم .

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