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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش جهود مشروع الابتكار الزراعي الممول من الوكالة الألمانية giz

صدى البلد

 

 

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية مشروع الابتكار الزراعي الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz، في دعم الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة والتي تحتوي على 6 قطاعات اقتصادية من بينها قطاع الزراعة، مشيرا إلى الرؤية التي تعمل من خلالها المحافظة :من أهم ركائزها تعظيم أوجه الشراكة والتعاون  مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني محليا وعالميا ،مثمناً الدور المحوري الذي تقوم بها الوكالة الألمانية للتنمية (giz) في أكثر من مشروع تنموي على أرض المحافظة.

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جاء ذلك خلال مناقشة التقرير الذي قام بعرضه الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الإقتصادية بديوان عام المحافظة،الذي استعرض من خلاله مستجدات مشروع الابتكار الزراعي الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz ، والذي يتم تنفيذه داخل محافظتي المنيا وبني سويف بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، واستعراض نتائج البرنامج التدريبي وورش العمل التي تتعاون الوكالة مع المحافظة لتعظيم الاستفادة من المشروع في عم خطة واستراتيجية المحافظة التنموية.  

حيث تمت الإشارة إلى عدد من أهداف المشروع، منها: التوصية بأفضل الفرص التسويقية وتحسين إنتاجية وجودة المحاصيل البستانية، وأهمية تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والإنتاج وفقا لمتطلبات السوق من ناحية السلامة وجودة الغذاء، وذلك في اطار جهود تعزيز تنافسية ومرونة القطاع الزراعي ، ضمن رؤية مصر واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050.


تم استعراض نتائج ورش العمل  التي تم تنفيذها الأحد الماضي بفندق توليب  ضمن فعاليات وبرامج المشروع، تحت رعاية محافظ بني سويف، والتي  كان الهدف منها التعريف بأهمية تطبيق الممارسات الجيدة للتكيف ومواجهة التغير المناخي، وعرض للقصص نجاح من دول مختلفة للتصدي للتغير المناخي ، وذلك في حضور أعضاء اللجنة التنسيقية للمشروع ووكيل وزارة  الزراعة  ووكيلة وزارة  التضامن  و ممثلي الجمعيات المشاركة بالمشروع.

كما يتم تنفيذ خطة للتنمية المستدامة ، حيث تم  التعاون في محافظة بني سويف مع 8منظمات زراعية الي جانب معهد النباتات الطبية والعطرية وجامعة بني سويف، حيث يركز المشروع على تطوير قدرات الجمعيات المشاركة في مجالات محورية مثل الزراعة، كنشاط اقتصادي مؤثر، وحكومة المنظمات الزراعية، وكتابة مقترحات الأعمال، وتطوير مهارات التفاوض، وطرق عمل العروض التسويقية، والحلول الرقمية، وسبل الوصول للمعايير الزراعية العالمية.

وضمن ما تم إنجازه من خلال المشروع، حيث  تم تسليم وانشاء 6  وحدات انتاجية في المحافظة، تضمنت تجهيز النباتات الطبية والعطرية، تجهيز البصل والثوم، وزراعة وتقليم الأبصال، وتجهيز الكمبوست، بجانب تدريب 3000مزراع على التطبيقات الرقمية والهواتف الزكية  وتدريبهم على كيفية التعامل معها، وتنظيم 20مسرحية كوميدية تعليمية بمشاركة 3500 مزارع ، وتمكين 150موظف للعمل في الوحدات التي تم تطوريها في الجمعيات الزراعية.

إضافة إلى تدريب و تمكين 200 مرشد زراعي للتنفيذ  حلقات تعليمية ومدارس ميدانية بالحقول، ووصل عدد المشاركين في المدارس في المحافظة علي مدار عامين الي 4500مزارع وركزت المدارس على أفضل الممارسات الزراعية التي تحاكي الممارسات العالمية في سلاسل القيمة المستهدفة، فضلا عن نجاح المشروع في تأمين 86 عقدا للتعاون بين صغار المزارعين وشركات القطاع الخاص في محافظتي المنيا وبني سويف.

كما هدفت برامج التطوير، والتي صممت لتلائم قدرات المشاركين، إلى تقديم دعم لحوالي 500 من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وفي الوقت نفسه، تم تطوير كوادر وإدارات جديدة لدعم الأعمال التجارية وبناء جيل جديد من مدربي الأعمال لتقديم الدعم للمجتمعات الريفية المستهدفة، ودعما لقطاع زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية تم اطلاق  مهرجان النباتات الطبية وذلك بمشاركة 130 عارضا وحضور أكثر من 15 ألف زائر، سواء عبر الإنترنت أو بأرض المهرجان، شاركوا بالحضور خلال عامين.

 

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